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WSJ предупредила о критическом уровне резервов США из-за поставок оружия Украине

WSJ: резервы боеприпасов в США могут сократиться до критического уровня из-за Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Cydney Lee
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Резервы США и стран Европы могут сократиться до критического уровня из-за поставок оружия Украине к лету. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных аналитиков.

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«Украина расходует поставляемые Западом снаряды примерно в два раза быстрее, чем их производят США и союзники. При таком темпе стрельбы Киев может истощить американские и европейские резервы до критического уровня этим летом или осенью», — говорится в статье, опубликованной 13 января.

Между тем, по мнению аналитиков, Россия наоборот сможет расширить производство боеприпасов, чтобы не отставать от темпа боевых действий. Это приведет к появлению «потенциального опасного» разрыва в огневой мощи конфликтующих сторон во второй половине 2023 года.

12 января бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что страны НАТО до такой степени израсходовали свои военные запасы, что в теории Россия могла бы захватить всю Европу.

Ранее, 23 декабря, офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс заявил, что Польша направила почти 40% своего военного потенциала для помощи Украине. Он также рассказал, что Варшава передала Киеву танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские зенитные ракетные комплексы С-125 «Нева».

21 декабря полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что возможности Североатлантического альянса помогать Украине стремительно сокращаются, а ставит под сомнение продолжение помощи в будущем. По его словам, страны НАТО исчерпали большую часть своих боеприпасов и оружия.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

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