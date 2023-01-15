Экс-сотрудник Белого дома заявил об истощении военных запасов НАТО и США

Страны НАТО до такой степени истощили свои военные арсеналы помощью Украине, что в теории Россия могла бы захватить всю Европу. Данное заявление в четверг, 12 января, сделал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Причина в том, что если всё обещанное вооружение будет доставлено, то НАТО и США останутся без боеспособности, за исключением Украины, где это оружие будет размещено. Россия могла бы просто пронестись через истощенные оружием страны Балтии и Финляндию, обойти Германию, во Францию ​​и вернуться обратно в Сербию, оставив Восточную и Западную Европу отрезанными и окруженными», — отметил политик.

По его мнению, такая ситуация спровоцировала бы официальную войну с НАТО, и США пришлось бы использовать свое единственное средство — ядерное оружие.

Ранее, 21 декабря, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что возможности Североатлантического альянса помогать Украине стремительно сокращаются, а ставит под сомнение продолжение помощи в будущем. По его словам, страны НАТО исчерпали большую часть своих боеприпасов и оружия.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

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