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Фигурист Ягудин поддержал коллегу Костомарова во время лечения

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский фигурист, заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин лаконично поддержал коллегу — Романа Костомарова, который борется за жизнь и здоровье в больнице, разместив пост поддержки 14 января в соцсети.

«Борись...», — подписал он фото Костомарова.

Более 700 подписчиков Ягудина в комментарии к посту присоединились в пожелании Костомарову сил для борьбы.

Ранее в этот день супруга Костомарова Оксана Домнина рассказала, что изменений в состоянии здоровья Романа нет.

Днем ранее мать госпитализированного с пневмонией фигуриста рассказала «Известиям» о лечении сына. По словам Валентины Костомаровой, состояние спортсмена стабильно, однако процесс восстановления, по прогнозам врачей, займет много времени.

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11 января источник «Известий» рассказывал, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Собеседник заметил, что у спортсмена диагностированы левосторонняя пневмония и сепсис, он подключен к аппарату ЭКМО. При этом тесты на коронавирус и грипп отрицательные.

Также источник «Известий» сообщал, что 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью только 9 января. Фигурист жаловался на слабость и боли в груди.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при

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