Фигурист Ягудин поддержал коллегу Костомарова во время лечения

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин лаконично поддержал коллегу — Романа Костомарова, который борется за жизнь и здоровье в больнице, разместив пост поддержки 14 января в соцсети.

«Борись...», — подписал он фото Костомарова.

Более 700 подписчиков Ягудина в комментарии к посту присоединились в пожелании Костомарову сил для борьбы.

Ранее в этот день супруга Костомарова Оксана Домнина рассказала, что изменений в состоянии здоровья Романа нет.

Днем ранее мать госпитализированного с пневмонией фигуриста рассказала «Известиям» о лечении сына. По словам Валентины Костомаровой, состояние спортсмена стабильно, однако процесс восстановления, по прогнозам врачей, займет много времени.

11 января источник «Известий» рассказывал, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Собеседник заметил, что у спортсмена диагностированы левосторонняя пневмония и сепсис, он подключен к аппарату ЭКМО. При этом тесты на коронавирус и грипп отрицательные.

Также источник «Известий» сообщал, что 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью только 9 января. Фигурист жаловался на слабость и боли в груди.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при