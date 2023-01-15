Польша передала Украине партию из 8 тыс. терминалов Starlink

Польша передала Украине очередную партию из 8 тыс. терминалов Starlink. За последние 10 месяцев Киев получил почти 30 тыс. станций спутникового интернета, сообщает Forbes со ссылкой на министерство цифровой трансформации страны.

«Недавно мы получили новую партию от Польши — 8000 терминалов. Значительную часть из них передаем в «пункты несокрушимости». Там работают уже сотни Starlink, чтобы украинцы могли позвонить, вызвать «скорую» или работать во время блэкаутов», — приводится сообщение пресс-службы ведомства в материале от 13 января.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и польского государственного секретаря по цифровизации Януша Цешинского, а также Национальный институт телекоммуникаций и компанию «Орлен», сообщает издание за поддержку.

Украина продолжает получать терминалы спутникового интернета благодаря договоренностям с международными донорами и партнерами. В министерстве добавили, что команда минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX, чтобы Украина получила еще больше Starlink.

29 декабря стало известно, что на Украину разрешен ввоз оборудования для спутникового интернета Starlink без налогов и таможенных пошлин.

Накануне, 28 декабря, Федоров заявил, что «на коленях» умолял предпринимателя Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink. Политик также указал на важность Starlink для военных и гражданских задач.

Ранее, 20 декабря, Федоров сообщил, что Киев получит в ближайшие месяцы еще свыше 10 тыс. антенн для спутникового интернета Starlink.

В октябре Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих.