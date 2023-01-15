Лондон начнет обучать ВСУ использованию британских танков и гаубиц в ближайшие дни

Великобритания начнет обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) использованию британских танков и гаубиц в ближайшие дни. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.

«В ближайшие дни Соединенное Королевство начнет обучать военнослужащих ВСУ тому, как использовать [передаваемые им] танки и гаубицы», — отмечается в тексте стратегии Британии по Украине.

Вместе с тем Лондон анонсировал передачу Киеву танков Challenger 2. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал настоящий момент самым подходящим для наращивания снабжения украинских националистов военной техникой и призвал к этому союзников.

Обещание главы британского правительства поставить Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд украинских боевиков прозвучало тем же днем, 14 января, в рамках переговоров Сунака с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Тогда же посольство России в Лондоне предупредило об ужесточении конфликта на Украине в результате поставок британских танков. Дипломаты также подчеркнули, что курс на вооружение украинских радикалов отражает линию Лондона на затягивание конфронтации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

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