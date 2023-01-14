Представитель Эрдогана назвал условие наступления мира на Украине

Конфликт на территории Украины будет завершен после того, как Россия и страны Запада смогут заключить «большую сделку». Такую позицию 14 января озвучил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в ходе пресс-конференции.

«Ключевым моментом здесь является более широкая геополитическая картина, где Россия хочет заключить новую сделку с Западом, в первую очередь с США», — отметил он.

По словам Калына, без этой сделки конфликт на Украине будет продолжаться в течение долгого периода и приведет к еще большим последствиям.

«И это не то, чего мы хотим, это также одна из причин, почему мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию здесь, между двумя сторонами, собрав их вместе для серьезного разговора», — пояснил официальный представитель президента Турции.

Ранее в этот день Калын заявил о том, что власти Украины не способны истощить Россию с той помощью, которая им поступает со стороны стран Запада, так как подразделения ВСУ не обладают достаточным оснащением и надлежащей подготовкой для того, чтобы отбросить Вооруженные силы (ВС) РФ на рубежи периода до 24 февраля.

Кроме того, Калын заявил о том, что в возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны также участвовать страны Европы и США. По его словам, стороны в итоге сядут за стол переговоров. Однако любое решение о мире будет несостоятельным, если не станут учитывать интересы России. Кроме того, он указал на то, что меры Запада, принятые против России, не были эффективными и не решили поставленных задач.

До этого, 5 января, Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским урегулирование украинского кризиса. Отмечается, что турецкий президент сообщил Зеленскому о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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