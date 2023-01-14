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В Турции сочли неэффективными меры Запада против России

Представитель президента Турции Калын: принятые Западом меры против России не были эффективными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Меры Запада, принятые против России, не были эффективными и не решили поставленных задач. Об этом в субботу, 14 января, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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«Они (меры Запада. — Ред.) не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу», — сказал Калын, отвечая на вопросы иностранных журналистов.

Он выразил мнение, что любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение российской стороны. При этом он отметил, что в текущих условиях обсуждать мирное соглашение по Украине невозможно, поскольку в мире преобладает настрой на продолжение конфликта. Между тем, как считает Калын, при затягивании конфликта Европа, в конце концов, устанет от него и заявит о нежелании оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Калын также сказал журналистам, что Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям, и отверг утверждения западных СМИ о том, что российские предприниматели якобы направляют свои активы в страну.

Ранее, в этом месяце, представитель президента Турции заявлял, что в ближайшие месяцы украинский конфликт может обостриться, поэтому Анкара приложит все усилия для возобновления переговорного процесса.

В частности, 11 января министр обороны Турции Хулуси Акар во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым призвал к немедленному прекращению огня на Украине.

За день до этого турецкий омбудсмен Шереф Малкоч рассказал о том, что Турция рассчитывает открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной. Предполагается, что он поможет детям, женщинам и раненым, пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО). Впоследствии эту инициативу поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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