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В Турции заявили о необходимости привлечь США и ЕС к переговорам по Украине

Представитель Эрдогана Калын: мирный план по Украине провалится без учета интересов России
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Фото: Global Look Press/Altan Gocher
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В возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны также участвовать США и Европа. Об этом в субботу, 14 января, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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По его словам, стороны в итоге сядут за стол переговоров. Однако решение о мире должно приниматься не только Россией и Украиной, считает он.

«Решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы», — сказал Калын, отвечая на вопросы иностранных журналистов.

Представитель турецкого лидера допустил, что Европу может утомить дальнейшее затягивание конфликта на Украине. Кроме того, европейская общественность в дальнейшем может заявить о нежелании поддерживать Киев. Однако сейчас, по его мнению, обсуждать мирное соглашение по Украине невозможно, поскольку в мире преобладает настрой на продолжение конфликта.

«При этом любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение России», — подчеркнул Калын.

Ранее, в этом месяце, представитель президента Турции заявлял, что в ближайшие месяцы украинский конфликт может обостриться, поэтому Анкара приложит все усилия для возобновления переговорного процесса.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Позднее Киев отошел от достигнутых предварительных договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой. В том же месяце Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. При этом в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Киевом. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 января назвал вариант решения украинского вопроса переговорами наиболее предпочтительным.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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