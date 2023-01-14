Представитель Эрдогана отметил неспособность Киева истощить Россию

Власти Украины не способны истощить Россию с той помощью, которая им поступает со стороны стран Запада. Такую позицию 14 января озвучил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын во время встречи с иностранными журналистами.

«По нашим оценкам, украинская сторона не сможет истощить российские вооруженные силы с той помощью, которую она получает», — подчеркнул представитель турецкого лидера.

По словам Калына, подразделения ВСУ не обладают достаточным оснащением и надлежащей подготовкой для того, чтобы отбросить Вооруженные силы (ВС) РФ на рубежи периода до 24 февраля.

«Мы не думаем, что это (продолжение боевых действий. — Ред.) даст им то, чего они хотят. Мы должны пройти через дипломатию, диалог или переговоры, которые, мы надеемся, приведут к результату, приемлемому для обеих сторон», — резюмировал он.

Ранее в этот день Калын заявил о том, что в возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны также участвовать страны Европы и США. По его словам, стороны в итоге сядут за стол переговоров. Однако любое решение о мире будет несостоятельным, если не станут учитывать интересы России. Кроме того, он указал на то, что меры Запада, принятые против России, не были эффективными и не решили поставленных задач.

До этого, 11 января, министр обороны Турции Хулуси Акар во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым призвал к немедленному прекращению огня на Украине ради предотвращения человеческих жертв.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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