Аномальные морозы усилились в нескольких регионах России

В части регионов России усиливаются аномальные морозы. В Якутске ожидается понижение температуры воздуха до –60 °С. По словам синоптиков, среднесуточная цифра будет ниже нормы минимум на 7 °С. В Приамурье предстоящей ночью прогнозируется до –48 °С. На Камчатке объявили штормовое предупреждение, передает телеканал «Известия». Причиной стало сильное волнение Берингова моря. В МЧС сообщили, что высота волн может достигать девяти метров. Буря будет продолжаться до середины воскресенья. На Ямале морозы достигают –45 °С, но местных жителей это не пугает. В Сети опубликовали видео, где семья гуляет на детской площадке. Несмотря на холод, ребенок с удовольствием катается на качелях. Низкие температуры фиксируют и на юге страны. Коркой льда покрылось даже Азовское море.

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