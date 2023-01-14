Мадуро призвал к созданию блока в союзе с Россией и Китаем

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с предложением создать политический блок в союзе с Россией и Китаем. Об этом он заявил в ежегодном обращении к Национальному собранию 12 января.

Мадуро сообщил, что разговаривал с другими латиноамериканскими лидерами, в частности с президентами Колумбии Густаво Петро и Аргентины Альберто Фернандесом, о том, что предлагаемый блок должен включать страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Я говорил об этом с Лулой [да Силвой — президентом Бразилии] по телефону на днях, лично с президентом Густаво Петро, я говорил об этом с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Наступает новый час, особый час для объединения усилий и путей Латинской Америки и Карибского бассейна для продвижения вперед в формировании мощного блока политических сил, экономической мощи, которая говорит с миром», — приводит слова Мадуро портал Brado Jornal.

Как заявил бразильский лидер, этот «политический блок выстроит новые полюса власти» в союзе с главами России и Китая, которых Мадуро называет «старшими братьями».

«Это сообщество общей судьбы, о котором говорит наш старший брат, председатель КНР Си Цзиньпин. Человечество как сообщество общей судьбы. Или тот многополярный, многоцентровый мир, о котором говорит наш старший брат президент РФ Владимир Путин», — сказал он.

Мадуро добавил: чтобы построить такой мир, нужен «единый и продвинутый латиноамериканский и карибский блок».

В ноябре 2022 года в сети появились кадры встречи спецпредставителя США по климату Джона Керри и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как сообщала Daily Mail, она произошла на климатическом саммите в Египте. Любопытно было то, что Керри подал руку и поприветствовал Мадуро. Несмотря на то что в марте 2020 года Госдепартамент объявил награду за предоставление информации, которая поможет задержать ряд граждан Венесуэлы, в том числе Мадуро. Размер вознаграждения тогда составил $15 млн.

Также в начале ноября прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон провел с Мадуро переговоры на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В связи с этим французские СМИ обвинили главу государства в лицемерии из-за резкой перемены отношения к Мадуро из-за нефти.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, венесуэльская нефть «срочно понадобилась» на фоне энергетического кризиса, и теперь, по прогнозам экспертов, следует ожидать примирительных переговоров с официальными властями Каракаса.

В начале 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США и Франция, а также ряд других западных стран. Мадуро в качестве президента страны признавать они отказались.

Другие государства, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента страны.