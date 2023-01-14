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Из-за аварии на теплосети в Курске без отопления остались 174 дома

Шесть детских садов и четыре школы в Курске остались без отопления
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Фото: t.me/glavaigorkutsak
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Повреждение теплосети диаметром 800 мм произошло в Курске на проспекте Дружбы, 2. В результате в зону отключения попало 174 дома, шесть детских садов и четыре школы. Об этом сообщил мэр Курска Игорь Куцак в своем Telegram-канале в пятницу вечером, 13 января.

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В сообщении Куцака сказано, что из-за аварии на северо-западе создан штаб под руководством замгубернатора Курской области Алексея Дедова. По его словам, первый заместитель главы администрации города Николай Цыбин уже выехал на место происшествия. Мэр Курска также рассказал, что аварийная бригада начала откачивать воду, после чего специалисты приступят к земляным работам.

По итогу в субботу в трех школах в районе аварии будут отменены занятия.

«В связи с аварией на проспекте Дружбы управление по делам ГО и ЧС выдает электрообогреватели тем, кто проживает в домах, попавших в зону отключения», — написал мэр.

Игорь Куцак заверил, что семьям с детьми, одиноким престарелым гражданам и инвалидам отопительные приборы доставят сотрудники управления. Однако обогреватели выдаются во временное пользование и подлежат возврату в управление по делам ГО и ЧС после ликвидации аварии.

Ранее, 10 января, из-за крупной коммунальной аварии в городе Находка Приморского края без отопления остались жители 78 многоквартирных домов, порядка 10 тыс. человек. Тепла не было и на объектах социальной инфраструктуры.

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