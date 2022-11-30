Задел на будущее: тюменские теплоэнергетики готовят масштабные инвестиции

Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания планирует вложить в 2023 году в инвестиционную и ремонтную программы порядка 2,6 млрд рублей. Об итогах пяти лет работы совместного предприятия, обеспечивающего теплом сотни тысяч тюменцев, и о планах развития — в материале «Известий».

В 2017 году компании «Фортум» и «Корпорация СТС» объединились, создав совместное предприятие — Урало-Сибирскую теплоэнергетическую компанию (АО «УСТЭК»). Объединение двух крупных энергетических компаний в сфере теплоснабжения Тюмени было признано знаковым бизнес-проектом и отмечено журналом TMN в номинации «Сделка года».

— В едином технологическом комплексе работали две конкурирующие компании. Поэтому логично было объединить этот технологический комплекс в один, — отмечает Александр Чуваев, генеральный директор ПАО «Фортум».

Фото: Пресс-служба УСТЭК Представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров

Представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров также отмечает, что между компаниями до объединения была конкуренция, но не было никакой конфронтации.

— Правда, у нас были разные подходы к работе в регионе, разные тарифные модели. В какой-то момент было принято политическое решение. Основополагающие действия поступили от Владимира Владимировича Якушева (в то время губернатора, а ныне полпреда президента в УрФО. — «Известия») — он создавал необходимую атмосферу, — оценивает результат сделки Алексей Бобров.

УСТЭК сейчас дает тепло в более 7,8 тыс. зданий для 677 тыс. жителей региона. Компания обслуживает более 800 км тепловых сетей. В ней работает больше 1 тыс. человек.

Ремонт как необходимость

Компания уже пять лет является единым оператором теплосетевого комплекса Тюмени. Главным достижением в УСТЭК считают то, что ей удалось сделать так, чтобы жители города получали тепло стабильно и надежно.

Добиться этого помогла отлаженная ремонтная программа. За пять лет удалось существенно снизить количество аварий: на магистральных трубопроводах — на 54% в сравнении с 2017 годом, на 75% — на оборудовании центральных тепловых пунктов и на 99% — на оборудовании котельных.

Если говорить не только о тепле для людей, но и о пользе для экономики, то тепловые потери снизились на 3% — с 1090 тыс. Гкал в 2017 году до 1058 тыс. Гкал в 2022-м.

Создание единой программы ремонта магистральных и распределительных тепловых сетей Тюмени было одной из приоритетных задач. На ее реализацию с 2018 года выделено более 4,5 млрд рублей. На эти деньги капитально отремонтировали 43 км тепловых сетей, восстановили около 7 км линий циркуляции горячего водоснабжения, заменили 24 водоподогревателя и 66 насосных групп в центральных тепловых пунктах.

Не только ремонт, но и обновление оборудования помогли реализовать поставленные компанией цели — 9 млрд рублей вложены в рамках инвестиционной и ремонтной программ.

Инвестиции как политика

За пять лет работы УСТЭК инвестировала в систему теплоснабжения Тюмени более 4,4 млрд рублей. Кроме обновления теплосетей эти деньги пошли и на подключение новых потребителей. За эти годы специалисты компании проложили 26,6 км теплотрасс для подключения 320 новых объектов, в числе которых семь школ, 16 детских садов и три больницы.

Внушительная сумма выделена компанией в рамках инвестиционной и ремонтной программ и на 2023 год. Порядка 2,6 млрд рублей пойдут на реконструкцию трех муниципальных котельных, реконструкцию и строительство 17 линейных объектов общей протяженностью 3,9 км и на строительство подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе.

«Всё, что мы заработали за этот период, мы всё инвестировали — вложили в нашу инвестпрограмму, в наши долгосрочные проекты», — подчеркивает Татьяна Черных, председатель совета директоров ООО «Корпорация СТС».

Большое внимание уделяет работе с теплоэнергетикой и администрация губернатора Александра Моора.

— УСТЭК сейчас имеет большую инвестиционную программу, которую выполняет от а до я. Правительство РФ освободило ресурсоснабжающие организации от необходимости выполнять инвестиционные программы. УСТЭК тютелька в тютельку ее выполняет, потому что психология другая. В компании понимают, что мы партнеры и, если они будут обманывать нас, то дальше не сработаемся. А мы хотим и дальше всё развивать, — отмечает заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

А в 2024 году УСТЭК планирует реконструировать еще три котельные и наладить автоматизированный централизованный оперативный контроль и управление технологическими процессами в 12 котельных.

Также с помощью современных методов диагностики тепловых сетей, которые уже показали свою эффективность, компания будет ежегодно проверять не менее 1,2 тыс. м трубопроводов.

Работа в партнерстве

Объединение двух основных участников энергетического рынка — «Корпорации СТС» и ПАО «Фортум» — в свое время политологи называли одним из главных достижений тогдашнего губернатора Тюменской области Владимира Якушева, благодаря инициативе которого компании в октябре 2017 года сели за стол переговоров и договорились о создании на паритетных началах совместного предприятия в сфере теплоснабжения Тюмени.

Появление единого оператора эксперты и тогда оценивали положительно: единые технические стандарты, комплексная ремонтная и инвестиционная программы и связанное с этим эффективное использование финансов будут способствовать активному развитию теплосетевой инфраструктуры Тюмени. Пять лет работы компании подтвердили справедливость этих прогнозов.

Компания активно сотрудничает с городскими и региональными властями: принимает участие, в частности, в городской программе по комплексному благоустройству дворовых территорий. Здесь задача теплоэнергетиков — в приоритетном порядке провести капитальный ремонт ветхих коммуникаций. В итоге за пять лет сотрудники УСТЭК заменили 20 км тепловых сетей на более чем 200 дворовых территориях. На эти работы было выделено более 700 млн рублей.

— Между властями региона и УСТЭК за пять лет сложился такой характер отношений, что, если какая-то проблема возникает, мы вместе на нее наваливаемся. Это позволяет нам двигаться дальше, — отмечает Вячеслав Вахрин.

Для тюменских застройщиков компания установила единую плату за подключение новых строящихся объектов жилой застройки и социальной инфраструктуры города к тепловым сетям.

Значительное переустройство существующих тепловых сетей требуется при реконструкции существующих дорог, строительстве новых автомобильных магистралей и транспортных развязок, а они в Тюмени ведутся активно. Этим переустройством также занимается УСТЭК. На данный момент на эти цели потрачено 200 млн рублей.

Технологии на службе людям

Прошедшие пять лет продемонстрировали, что любые проблемы можно решить, уверен Алексей Бобров.

За указанное время компании удалось во многом реорганизовать и модернизировать систему теплоснабжения Тюмени. Из значимых достижений можно отметить реализацию проекта по переходу жилых домов на индивидуальные тепловые пункты, применение при строительстве и ремонте сетей современных материалов и оборудования. В частности, благодаря приобретению новейшего оборудования удалось сократить на 27% время обнаружения и устранения дефектов на теплосетях. Компания также взяла на вооружение и новые методы исследования сетей, такие как тепловая инфракрасная аэросъемка и внутритрубная диагностика с применением робота.

Программный комплекс «Исида», дающий возможность в режиме онлайн круглосуточно получать и обрабатывать информацию о технических проблемах, разработан и введен в эксплуатацию сотрудниками УСТЭК. А контакт-центр круглосуточно принимает и обрабатывает более 300 звонков тюменцев в день.