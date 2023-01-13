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Суд арестовал главу центра наркологии Москвы Копорова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тверской районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, задержанного в рамках уголовного дела в отношении бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Об этом «Известиям» 13 января сообщили в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова Сергея Георгиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 2 месяца, то есть до 12 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

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О задержании Копорова в правоохранительных органах сообщили ранее в этот день. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

30 ноября суд продлил домашний арест Брюну и его коллеге Владимиру Якушеву до 3 февраля 2023 года, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа. Их подозревают в хищении 20 млн рублей у столичного депздрава. 20 августа Кузьминский суд столицы постановил поместить бывшего главного нарколога Минздрава и Якушева под домашний арест. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что они причастны к закупкам по завышенным ценам реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм.

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