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Суд продлил домашний арест наркологу Брюну

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Тверской суд Москвы продлил домашний арест бывшему главному наркологу Минздрава Евгению Брюну и его коллеге Владимиру Якушеву до 3 февраля 2023 года, передает корреспондент «Известий» из зала суда 30 ноября.

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Сами арестованные и их адвокаты отказались от комментариев по поводу продления меры пресечения.

Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа. Их подозревают в хищении 20 млн рублей у столичного депздрава. 20 августа Кузьминский суд столицы постановил поместить Брюна и Якушева под домашний арест. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что они причастны к закупкам по завышенным ценам реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм.

История тянется с 2019 года, когда в России должен был вступить в силу новый регламент по получению водителями медсправки для ГИБДД на предмет наличия маркера CDT, который может указывать на хронический алкоголизм. Анализ оказался дорогим, поэтому вступление регламента в силу вскоре отменили.

В тот же год стало известно, кому было выгодно нововведение. Оказалось, что Брюн знаком с человеком, стоявшим у истоков компании, которая помогала региональным учреждениям здравоохранения закупать аппаратуру и реагенты, необходимые для выявления маркера CDT в биологических жидкостях.

Одним из учредителей фирмы-поставщика — ООО «Медиатрейд» — был Якушев, один из задержанных по делу. В середине 2010-х он ушел из компании. Сейчас он совладелец и соучредитель Российской наркологической лиги, а также соучредитель Ассоциации наркологов. Президентом обеих является Брюн.

Удалось отследить более 60 закупок в разные регионы. Один аппарат стоит 6–8 млн рублей, а значит, общая сумма потраченных бюджетных средств может превышать 400 млн рублей.

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