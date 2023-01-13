Глава центра наркологии Москвы Копоров задержан по делу нарколога Брюна

Главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова задержали правоохранители в рамках уголовного дела в отношении бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Об этом сообщили 13 января в правоохранительных органах.

Задержанию предшествовали оперативно-разыскные мероприятия.

«После проведения следственных действий принято решение о ходатайстве перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует источник ТАСС.

В пресс-службе Тверского суда Москвы добавили, что Копорову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

30 ноября суд продлил домашний арест Брюну и его коллеге Владимиру Якушеву до 3 февраля 2023 года, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа. Их подозревают в хищении 20 млн рублей у столичного депздрава. 20 августа Кузьминский суд столицы постановил поместить бывшего главного нарколога Минздрава и Якушева под домашний арест. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что они причастны к закупкам по завышенным ценам реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм.