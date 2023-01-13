Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей в РФ сохраняется, заявил 13 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать», — написал он в своем Telegram-канале.

Между тем, 9 января представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации в РФ. Он призвал не придавать большого значения распространяющимся сообщениям в Telegram-каналам, а доверять в первую очередь официальной информации от российских властей.

21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации.

За день до этого глава государства создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации. Она работает над совершенствованием правового регулирования в данной сфере.

9 декабря Путин заявил, что факторов для возобновления частичной мобилизации сегодня нет.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. 31 октября Путин сообщил о ее завершении. Всего было призвано 300 тыс. человек.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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