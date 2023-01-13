ЦБ возобновляет операции с иностранной валютой

Центральный банк России возобновляет операции с иностранной валютой. Министерство финансов страны планирует продажу и покупку юаней. На операции с валютой направят 54,5 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия». Ежедневный объем продажи юаней составит 3,2 млрд рублей. Валютные операции проведут в рамках нового бюджетного правила.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.