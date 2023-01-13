Жительница Соледара рассказала о спасении российским солдатом ее ребенка
Российский солдат рисковал своей жизнью ради спасения жительницы Соледара Анжелы и ее ребенка. Об этом девушка 13 января рассказала корреспонденту «Известий» Егору Кильдибекову.
«Ребенка взял военный, который ценой своей жизни спасал его. <...> Он надел свой бронежилет на меня, и мы так выходили», — рассказала она.
По словам девушки, им пришлось преодолеть маршрут в 3,5 км.
Передвигаясь по Соледару, они были вынуждены укрываться и прятаться, чтобы не попасть под огонь украинских военных.
Когда удалось добраться до Стаханова, то Анжелу с ребенком положили в больницу и обеспечили необходимыми лекарствами.
Ранее в этот же день бежавший из Соледара житель рассказал корреспонденту «Известий», что украинским боевикам была безразлична судьба горожан.
11 января основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов. Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в городе было уничтожено порядка пяти бригад Вооруженных сил Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара.
Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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