Жительница Соледара рассказала о спасении российским солдатом ее ребенка

Российский солдат рисковал своей жизнью ради спасения жительницы Соледара Анжелы и ее ребенка. Об этом девушка 13 января рассказала корреспонденту «Известий» Егору Кильдибекову.

«Ребенка взял военный, который ценой своей жизни спасал его. <...> Он надел свой бронежилет на меня, и мы так выходили», — рассказала она.

По словам девушки, им пришлось преодолеть маршрут в 3,5 км.

Передвигаясь по Соледару, они были вынуждены укрываться и прятаться, чтобы не попасть под огонь украинских военных.

Когда удалось добраться до Стаханова, то Анжелу с ребенком положили в больницу и обеспечили необходимыми лекарствами.