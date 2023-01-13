Бригада рабочих отравилась смесью газа под Красноярском

Рабочая бригада отравилась смесью газа в Красноярском крае, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил «РИА Новости» в пятницу, 13 января, источник в экстренных службах.

Он уточнил, что инцидент произошел в поселке Раздолинск Мотыгинского района. Пострадали мастера, проводившие работы на газогенераторной установке. По имеющейся информации, один человек умер, а четверо были отправлены в медицинские учреждения.

«Это бригада, они всем составом находились на смене, погиб начальник участка, ответственный за безопасность работ. Он находился ближе всех к установке», — рассказал собеседник агентства.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и экстренных служб региона пока не поступало.

Ранее, 12 января, в Московской области были обнаружены тела 42-летней матери и ее 15-летнего сына. По предварительной информации, мать и сын скончались в результате отравления угарным газом.

До этого стало известно об отравлении угарным газом семьи из четырех человек. Двое взрослых и двое детей были доставлены в больницу.