Стало известно об обнаружении тел матери и ребенка в Подмосковье
Тела 42-летней матери и ее 15-летнего сына были обнаружены в Наро-Фоминске Московской области. Об этом в четверг, 12 января, сообщил источник «Известий».
По словам информатора, трупы обнаружила мать погибшей.
По предварительным сведениям, мать и сын скончались в результате отравления угарным газом.
Накануне, 12 января, стало известно об отравлении угарным газом семьи из четырех человек. Двое взрослых и двое детей были доставлены в медицинское учреждение.