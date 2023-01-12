В Оренбургской области семья из четырех человек отравилась угарным газом
Двое взрослых и двое детей попали в медицинское учреждение из-за отравления угарным газом в Адамовском районе Оренбургской области, полиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России в четверг, 12 января.
Предварительно, семья отравилась газом в результате поломки отопительного котла. Медики оказали помощь 36-летней женщине, 36-летнему мужчине и их двум детям — семи и 15 лет.
В рамках проверки сотрудники полиции установят все обстоятельства произошедшего и примут соответствующее процессуальное решение.
10 января похожий случай произошел в Казани. Там два человека пострадали в результате отравления угарным газом в дачном доме. Их доставили в больницу.