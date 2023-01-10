Два человека отравились угарным газом в Казани
Два человека пострадали в результате отравления угарным газом в дачном доме в Казани. По предварительной версии, источником газа стал камин.
Инцидент произошел утром 10 января в СНТ «Лагерная». Мужчина 1988 года рождения и женщина 1987 года рождения почувствовали недомогание. Пострадавших доставили в городскую больницу № 7, пишет InKazan.ru. У казанцев диагностировали отравление угарным газом средней тяжести.
9 января на улице Коломенской отравилась семья с детьми. Причиной происшествия стала обратная тяга в системе вентиляции.
В Саратове в результате утечки угарного газа пострадали две женщины. Также отравление окисью углерода диагностировали у сотрудницы скорой помощи, которая приехала по вызову к пострадавшим.