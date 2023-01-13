Reuters сообщило о массовой переброске США танков и БМП в Европу

Большое количество танков и военной техники армии США прибывает в голландский порт Флиссинген перед дальнейшей отправкой в Польшу и Литву. Об этом 11 января сообщило Reuters, уточнив, что переброска осуществляется в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

«В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники», — приводит агентство слова полковника Роберта Келлама, куратора со стороны США.

Среди прибывшей военной техники — танки М-1 Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley из боевой группы второй бригады первой кавалерийской дивизии Форт-Худ в штате Техас.

Вооруженные силы Нидерландов помогают в обеспечении безопасности на море и охраняют портовую зону, где будут размещены транспортные средства до того, как их переместят на восточный фланг НАТО.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о выделении США $682 млн странам восточного блока НАТО, чтобы те могли закупить вооружения. Это сделано в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи.

В декабре 2022 года стало известно, что рота военных из США прибыла в Эстонию в рамках усиления восточного фланга НАТО. Из сообщения эстонского командования следовало, что в рамках тренировки 2-я пехотная бригада отработает «взаимодействие с союзниками».

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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