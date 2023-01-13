Эксперт назвал способы проверить подлинность лекарства

Руководитель отдела фармацевтического контроля «Сбер Еаптека» Марина Золотарева рассказала «Известиям», как определить подлинность лекарства при покупке.

Эксперт пояснила, что в РФ существует федеральный закон, на основании которого запрещена продажа фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств. В России допускаются в обращение только зарегистрированные в установленном порядке лекарственные препараты.

Контроль за обращением на рынке всех лекарственных средств осуществляет Росздравнадзор, всю информацию о лекарственном средстве можно проверить на сайте ведомства.

Для того чтобы выбрать подлинное лекарство в аптеке, прежде всего важно обратить внимание на упаковку. Она должна быть неповрежденной, с нанесением необходимой информации (наименование, серия, срок годности, производитель, способ применения, режим хранения и др.). Также покупателю при приобретении товаров аптечного ассортимента необходимо обращать внимание на наличие инструкции в упаковке: она должна быть отпечатана типографским методом. Важно обратить внимание на дизайн, а также самостоятельно проверить информацию на сайте Росздравнадзора.

При подозрении на недоброкачественность лекарственного препарата необходимо обратиться в аптечную организацию, где он приобретался, и запросить документы, подтверждающие законность его обращения, подчеркнула Золотарева. Также самостоятельно можно проверить информацию на сайте РЗН, в разделе «контроль качества лекарственных средств». Далее обратиться в аптечную организацию для оформления возврата.

11 января Росздравнадзор предупредил о мошеннических схемах с доставками лекарств, которые начали предлагать недобросовестные организации гражданам России. Как отмечалось в тексте ведомства, некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом не предоставляются.

В тот же день представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители рассказали «Известиям», что в российских аптеках почти не осталось гормонального средства, применяемого при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы, тамоксифена.

30 ноября также сообщалось, что Совфед России одобрил закон, согласно которому аптеки получают возможность самостоятельно производить лекарства. Изготовление препаратов будет разрешено как из фармацевтических субстанций, так и из препаратов, включенных в госреестр лекарственных средств для медицинского применения.

Ранее, 29 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что цены на жизненно необходимые и важные лекарства в России за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции в стране.

До этого, 12 ноября, Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.