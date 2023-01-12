В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против «Кракена»

Согласно результатам проведенных исследований, российские вакцины от коронавируса остаются эффективными против нового штамма «Омикрон» XBB.1.5, или «Кракен». Об этом 12 января сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеванием Владимир Чуланов.

«Исследования показали, что все вакцинные препараты, которые у нас есть, они продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее в этот день Роспотребнадзор сообщил о выявлении субварианта штамма коронавируса «Омикрон» XBB.1.5, или «Кракена», на территории России в Пензенской области. При этом в ведомстве отметили, что сейчас доминирующей в России остается линия «Омикрона» ВА.5.

Как стало известно позже, заразившаяся «Кракеном» жительница Пензы уже выздоровела.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что не собираются вводить в России ограничений из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», чем новый штамм коронавируса отличается от своих предшественников. В частности, по его словам, «Кракен» лучше маскируется от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили «Омикрон» в разных вариациях.

6 января журналист Politico Карло Мартушелли предложил жителям европейских стран подготовиться к плохим новостям в связи с угрозой распространения нового варианта «Омикрон»-штамма коронавируса «Кракен». Отмечалось, что новый вариант вируса в настоящий момент распространяется на территории США.

Как сообщали в Роспотребнадзоре, согласно имеющимся данным, «Кракен» не отличается повышенной летальностью и переносится так же, как и другие виды коронавируса. Однако есть данные, указывающие на то, что он более заразен и быстрее распространяется.