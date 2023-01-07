Politico предрекла европейцам плохие новости из-за коронавируса

Жителям европейских стран стоит подготовиться к плохим новостям в связи с угрозой распространения нового варианта омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Такое мнение в пятницу, 6 января, выразил журналист Politico Карло Мартушелли.

Отмечается, что новый вариант вируса в настоящий момент распространяется на территории США.

«Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 («Кракен». — Ред.) быстро распространяется, скорее всего потому, что у него есть некоторые преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами», ― отметил автор.

По мнению Мартушелли, «Кракен» может привести к росту заболеваемости COVID-19 на территории Европы в течение ближайшего месяца, хоть пока для региона он и просто «вспышка на радаре» с точки зрения числа случаев заболеваемости.

«Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней», ― добавил Мартушелли.

В настоящий момент случаи «Кракена» уже выявили в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии.

В то же время нет полной уверенности, что всплеск заболеваемости новым вариантом коронавируса не совпадет с сезонным ростом заболеваемости гриппом и другими респираторно-синцитиальными вирусами.

Ранее, 5 января, сообщалось, что в Евросоюзе призвали все страны объединения ввести тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая. Более того, в ЕС рекомендовали ввести обязательную сдачу отрицательного теста на COVID-19 не более чем за 48 часов до вылета из Китая в ЕС. Кроме того, рекомендуется проведение выборочного тестирования для пассажиров, пребывающих из Китая.