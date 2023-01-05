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В ЕС рекомендовали ввести тестирование на COVID-19 для пасажиров из Китая

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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В Евросоюзе (ЕС) призвали все страны объединения ввести тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая. Решение принято по итогам встречи в рамках механизма кризисного управления ЕС (IPCR), прошедшего 4 января.

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Как следует из заявления IPCR, опубликованного шведским председательством в совете ЕС, страны договорились «о скоординированном профилактическом подходе» к ситуации с коронавирусом в Китае.

В частности, рекомендовано введение всем требования о сдаче отрицательного теста на COVID-19 не более чем за 48 часов до вылета из Китая в ЕС. Кроме того, рекомендуется проведение выборочного тестирования для пассажиров, пребывающих из Китая.

Также участники встречи сочли необходимым ввести ношение медицинской маски или респиратора для всех, кто летит в страну или из нее. Еще одной рекомендацией стало проводить анализ воды на COVID-19 в системах канализации международных авиарейсов по примеру США.

Страны ЕС также согласились в необходимости «оценить ситуацию и пересмотреть введенные меры к середине января 2023 года».

О том, что ЕС планирует в ближайшее время выработать общие правила для тех, кто перемещается между Китаем и странами объединения, сообщалось 30 декабря. Выработка правил объяснялась обострившейся ситуацией с коронавирусом в КНР.

28 декабря сообщалось, что власти США обязали прибывающих из Китая демонстрировать отрицательный тест на коронавирус с 5 января. Мера распространяется на всех пассажиров в возрасте от двух лет. Нововведение предполагает, что перед вылетом желающим посетить Соединенные Штаты необходимо предоставить отрицательный результат теста, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета.

Днем ранее стало известно, что Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между государствами. Тогда уточнялось, что Пекин объявил о возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска.

26 декабря Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что для въезда в страну после возможной отмены карантина с 8 января 2023 года будет необходим только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за двое суток перед прибытием.

В тот же день газета South China Morning Post рассказал, что что китайские власти могут отменить карантин с 8 января и открыть границы. Такие меры будут свидетельствовать об отказе Китая от нулевой терпимости к коронавирусу, которая существовала на протяжении последних трех лет. Вместо этого страна перейдет к жизни с вирусом.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

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