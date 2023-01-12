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Заразившаяся штаммом коронавируса «Кракен» жительница Пензы уже выздоровела
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Заразившаяся штаммом коронавируса «Кракен» жительница Пензы уже выздоровела

Роспотребнадзор: заразившаяся подвариантом «Омикрон»-штамма коронавируса «Кракен» жительница Пензы уже выздоровела
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый в России случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен» был выявлен у 32-летней жительницы Пензы, которая уже выздоровела. Об этом сообщили 12 января в пресс-службе Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Сообщается, что женщина заболела 27 декабря и обратилась в больницу с симптомами ОРВИ, ей было назначено стандартное лечение. Заболевание протекало в легкой форме и уже 2 января пациентка выздоровела.

В ведомстве отметили, что заболевшая не выезжала за пределы Пензы в ноябре-декабре 2022 года, а из других регионов к ней никто не приезжал. При этом она не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах.

Также уточняется, что женщина не была привита.

Ранее в этот день Роспотребнадзор сообщил о выявлении субварианта штамма коронавируса «Омикрон» XBB.1.5, или «Кракена», на территории России в Пензенской области. При этом в ведомстве отметили, что сейчас доминирующей в России остается линия «Омикрона» ВА.5.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что не собираются вводить в России ограничений из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Как сообщил «Известиям» 10 января директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, точно оценить эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «Кракен» без специальных исследований нельзя.

6 января журналист Politico Карло Мартушелли предложил жителям европейских стран подготовиться к плохим новостям в связи с угрозой распространения нового варианта «Омикрон»-штамма коронавируса «Кракен». Отмечалось, что новый вариант вируса в настоящий момент распространяется на территории США.

Как сообщали в Роспотребнадзоре, согласно имеющимся данным, «Кракен» не отличается повышенной летальностью и переносится так же, как и другие виды коронавируса. Однако есть данные, указывающие на то, что он более заразен и быстрее распространяется.

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