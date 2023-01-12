Инфекционист назвал основные отличия «Кракена» от предыдущих штаммов COVID-19

Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков в четверг, 12 января, рассказал «Известиям», чем новый штамм коронавируса «Кракен» отличается от своих предшественников.

По словам специалиста, симптомы у нового штамма такие же, какие и у других субштаммов «Омикрона», — они мало отличаются от ОРВИ. Чаще всего среди его проявлений встречаются субфебрильная лихорадка, ринит, кашель, умеренные симптомы интоксикации (головные и мышечные боли).

«Наиболее существенное отличие этого штамма в том, что он является «правнуком» «Омикрона», то есть это по сути тот же самый штамм «Омикрон», но с изменениями в части S-белка, что позволяет ему лучше других маскироваться от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили «Омикрон» в разных вариациях», — отметил Поздняков.

При этом врач добавил, что для профилактики «Кракена» следует избегать мест скопления людей и поддерживать иммунитет за счет здорового образа жизни. Маски при таком уровне заразности, как у «Кракена», не помогут, отметил он.

По мнению Позднякова, существует вероятность, что «Кракен» станет доминирующим штаммом, поскольку он более заразен, чем другие, однако сейчас трудно прогнозировать точную ситуацию. Например, в США он не стал доминирующим.

Говоря о тестах по выявлению штамма, инфекционист подчеркнул, что ПЦР-тесты по-прежнему эффективны, так как они «ловят» три статичных участка COVID-19, которые не подвержены мутациям. Антигенный тест тоже настроен на улавливание стабильных антигенов вируса, не зависимых от мутаций и штамма, но его аналитические характеристики хуже. При этом нет необходимости использовать массовое тестирование. Анализы нужны в основном для групп риска, а это те люди, для которых в принципе любая респираторная инфекция опасна.

«Среди людей, которые страдают иммунодефицитом, при «обнулении» иммунного ответа на коронавирусы могут быть серьезные случаи, но таких людей в массе немного. А для них любой штамм коронавируса является фактором риска, как и другие вирусы. Также в группе риска люди старшего возраста, те, у кого, избыточная масса или тяжелая сопутствующая патология. <...> Вероятно, нас ждет всплеск заболеваемости, но вряд ли он перерастет в новую волну пандемии, потому что большое количество случаев ковида будет списано на обычное ОРВИ, так как они максимально схожи по проявлениям», — рассказал специалист.

О новой волне вируса можно будет говорить только в том случае, если он станет более «зловредным», но предпосылок для этого нет, выразил мнение Поздняков.

Ранее в этот день Роспотребнадзор сообщил о выявлении субварианта штамма коронавируса «Омикрон» XBB.1.5, или «Кракена», на территории России в Пензенской области. При этом в ведомстве отметили, что сейчас доминирующей в России остается линия «Омикрона» ВА.5.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что не собираются вводить в России ограничений из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Как сообщил «Известиям» 10 января директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, точно оценить эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «Кракен» без специальных исследований нельзя.

6 января журналист Politico Карло Мартушелли предложил жителям европейских стран подготовиться к плохим новостям в связи с угрозой распространения нового варианта «Омикрон»-штамма коронавируса «Кракен». Отмечалось, что новый вариант вируса в настоящий момент распространяется на территории США.

Как сообщали в Роспотребнадзоре, согласно имеющимся данным, «Кракен» не отличается повышенной летальностью и переносится так же, как и другие виды коронавируса. Однако есть данные, указывающие на то, что он более заразен и быстрее распространяется.