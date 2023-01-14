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Принц запаса: откровения отпрыска британской монархии и побег за мечтой

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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За что принц Гарри разобиделся на свою семью, что продвинутого может оказаться в Афганистане и для кого Эмираты могут стать местом ссылки. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

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Книгу загодя ругали и критиковали, называя «нытьем», а ее автора винили в излишне буйной фантазии и ряде несостыковок. Но злопыхателям вопреки автобиография принца Гарри «Запасной», поступившая в продажу в Великобритании 10 января, стала самой продаваемой нехудожественной книгой в стране уже в первый день. За один только вторник было куплено сразу 400 тыс. экземпляров.

Повествование Гарри о жизни во дворце по большей части действительно оказалось полно упреков и обид в отношении его ближайших родственников. В адрес отца — за то, что нынешний король Карл III даже не обнял 12-летнего сына, сообщая ему о гибели матери, и за последовавшую затем женитьбу на Камилле. На брата Уильяма — за прохладное отношение в юности, а затем и за презрение к его жене Меган Маркл, что однажды вылилось в драку между братьями.

Гарри, к слову, пояснил, почему озаглавил свою книгу «Запасной». Так его называли с рождения. «Замечательно. Ты подарила мне наследника и запасного — моя работа сделана», — якобы сказал принц Чарльз своей жене, принцессе Диане, когда появился малыш Гарри.

Принц запаса
Принц Гарри патрулирует заброшенный город Гармисир

Принц Гарри патрулирует заброшенный город Гармисир, Южный Афганистан, 2008 год

Фото: Getty Images/Pool/Tim Graham Picture Library
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Немало шумихи вызвало и сделанное в книге заявление о том, что во время службы в Афганистане в 2012 году Гарри, участвовавший в качестве стрелка в вертолетной атаке на позиции «Талибана» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), смог убить по меньшей мере 25 человек. В частности, в его автобиографии есть такой пассаж: «Я не думал об этих 25 как о людях. Это были шахматные фигуры, убранные с доски. Плохие люди, которые были уничтожены, прежде чем они убили хороших».

На эту часть отреагировали даже талибы. Как сказал на этой неделе один из лидеров движения Анас Хаккани, убитые были людьми с семьями, которые ждали их возвращения, но в то же время похвалил честность Гарри. «Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях», — написал он в Twitter.

В Афганистане представлен первый национальный суперкар Mada 9

Машинально вышло

В современном Афганистане регулярно случаются теракты, а миллионы людей сталкиваются с проблемой серьезного недоедания и голодной смерти. Зато на этой неделе в стране появился национальный «суперкар» — гоночный автомобиль, выпуск которого официальный представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид назвал честью для всей страны.

На днях публике в Кабуле, больше привыкшей к обтесанным пикапам, полным бородатых вооруженных людей, представили элегантный черный спортивный автомобиль, чей кузов, по словам создателей, был вдохновлен Bugatti. Правда, начинка авто оказалась куда скромнее — машину оснастили двигателем от Toyota Corolla.

Принц запаса
Автомобиль Mada-9

Автомобиль Mada-9

Фото: соцсети

Работа над созданием модели, получившей название Mada-9, велась последние пять лет командой местных инженеров Кабульского института технического и профессионального обучения во главе с автодизайнером Мохаммадом Ризой Ахмади. Как заявил агентству Tolo News гордый создатель, он и его коллеги хотели показать, что Афганистан может ассоциироваться с чем-то еще, кроме войны и репрессий. В ближайшее время новинку афганского автопрома хотят провезти по всей стране (в которой, к слову, девочкам и женщинам запретили учиться), «чтобы донести ценность знаний до людей».

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А еще господин Ахмади выразил надежду, что сможет представить свое творение на выставке Doha EXPO в этом году в Катаре и в конечном итоге оснастить афганский спорткар электрическим двигателем.

Нам бы его проблемы

Если российских политиков, которые провели свой новогодний отпуск в Эмиратах, на этой неделе подвергли остракизму за любовь к роскошным путешествиям, то для кое-кого отправка в ОАЭ стала принудительной ссылкой.

На этой неделе испанская пресса разузнала, что племянника короля Испании Филиппа VI 24-летнего Фелипе Хуана Фройлана отправили пожить в Эмираты к дедушке — бывшему королю Хуану Карлосу, который отрекся от престола после коррупционного скандала и перебрался со своей солнечной родины в еще более жаркий Абу-Даби в августе 2020 года.

Принц запаса
Фелипе Хуан Фройлан

Фелипе Хуан Фройлан

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jack Abuin

Причина оказалась проста: Фройлан попросту достал королевскую семью своими скандальными выходками. Последней каплей терпения для матери — инфанты Елены — стала массовая драка в ноябре с его участием возле одного из ночных клубов Мадрида. Тогда друг королевского племянника получил удар ножом в предплечье. Сам Фройлан не пострадал, но вслед за возникшей в этой связи шумихой СМИ стали всё чаще вспоминать о прошлых похождениях молодого человека, нередко заканчивавшихся мордобоем и поножовщиной.

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Решение матери сослать проблемного сына на ПМЖ к деду, как утверждается, ему не понравилось. Но делать оказалось нечего, и, скрепя сердце, молодой повеса улетел в ОАЭ без обратного билета. Впрочем, пресса подозревает, что на самом деле Фройлан всего лишь отправился поздравить дедушку с днем рождения (его отмечали 5 января) и вскоре вернется на родину.

Не рассчитали

В Египте предотвратили кражу, которую можно было бы назвать преступлением века за дерзость, если бы оно одновременно не было настолько же глупым. Воров поймали с поличным при попытке украсть ни много ни мало 10-тонную статую Рамзеса II в древнем городе Асуан на юге страны.

Для этого трое злоумышленников использовали подъемный кран. Но, как сообщается, самой статуи им показалось недостаточно — они пытались раскопать еще и древние ценности, которые могли скрываться под ней. Теперь незадачливым ворам грозит до 25 лет тюрьмы — такое наказание Уголовный кодекс страны предусматривает за правонарушения, связанные с незаконными раскопками.

Принц запаса
статуи
Фото: Global Look Press/Cindy Miller Hopkins
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За долгие десятилетия Египет лишился огромного числа древностей — как из-за мародеров, так и из-за расхищения предметов старины, вывезенных иностранными правительствами, которые колонизировали страну в прошлом. Но за последние десять лет Каиру удалось и многое вернуть — в общей сложности около 29 тыс. предметов старины, которые, как было установлено, попали за границу незаконным путем.

В погоне за мечтой

На прошлой неделе в Пакистане пропали две девочки-подростка родом из Карачи. На этой их, по счастью, нашли — в 1,2 тыс. км от родного дома в городе Лахор. Как выяснилось, их конечная цель находилась намного дальше — девочки 13 и 14 лет собирались каким-то образом добраться аж до Южной Кореи, чтобы лично встретиться с знаменитой группой BTS, ставшей иконой музыкального движения K-Pop.

«Накрыть» путешественниц, поставивших на уши не только своих родителей, но и всю округу, удалось благодаря дневнику одной из них — именно там был прописан план побега ради встречи с мечтой и первоначальный маршрут с расписанием поездов. А также имя еще одной потенциальной соучастницы, которая, однако, в итоге не рискнула принять участие в авантюре.

Принц запаса
Группа BTS

Группа BTS

Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face

В последние годы K-Рop, ставший главной визитной карточкой южнокорейской мягкой силы, набрал огромную популярность и в Пакистане. В прошлом году в честь дня рождения одного из участников группы BTS Чон Чонгука фанаты даже украсили улицы двух пакистанских городов 150 цифровыми плакатами с добрыми пожеланиями и организовали медицинский лагерь имени певца.

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