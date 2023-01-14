Принц запаса: откровения отпрыска британской монархии и побег за мечтой

За что принц Гарри разобиделся на свою семью, что продвинутого может оказаться в Афганистане и для кого Эмираты могут стать местом ссылки. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Скандалы, интриги, расследования

Книгу загодя ругали и критиковали, называя «нытьем» , а ее автора винили в излишне буйной фантазии и ряде несостыковок. Но злопыхателям вопреки автобиография принца Гарри «Запасной», поступившая в продажу в Великобритании 10 января, стала самой продаваемой нехудожественной книгой в стране уже в первый день. За один только вторник было куплено сразу 400 тыс. экземпляров.

Повествование Гарри о жизни во дворце по большей части действительно оказалось полно упреков и обид в отношении его ближайших родственников. В адрес отца — за то, что нынешний король Карл III даже не обнял 12-летнего сына, сообщая ему о гибели матери, и за последовавшую затем женитьбу на Камилле. На брата Уильяма — за прохладное отношение в юности, а затем и за презрение к его жене Меган Маркл, что однажды вылилось в драку между братьями.

Гарри, к слову, пояснил, почему озаглавил свою книгу «Запасной». Так его называли с рождения. «Замечательно. Ты подарила мне наследника и запасного — моя работа сделана», — якобы сказал принц Чарльз своей жене, принцессе Диане, когда появился малыш Гарри.

Принц запаса Принц Гарри патрулирует заброшенный город Гармисир, Южный Афганистан, 2008 год Фото: Getty Images/Pool/Tim Graham Picture Library

Немало шумихи вызвало и сделанное в книге заявление о том, что во время службы в Афганистане в 2012 году Гарри , участвовавший в качестве стрелка в вертолетной атаке на позиции «Талибана» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), смог убить по меньшей мере 25 человек . В частности, в его автобиографии есть такой пассаж: «Я не думал об этих 25 как о людях. Это были шахматные фигуры, убранные с доски. П лохие люди, которые были уничтожены, прежде чем они убили хороших ».

На эту часть отреагировали даже талибы. Как сказал на этой неделе о дин из лидеров движения Анас Хаккани, убитые были людьми с семьями, которые ждали их возвращения, но в то же время похвалил честность Гарри . «Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях», — написал он в Twitter.

Машинально вышло

В современном Афганистане регулярно случаются теракты, а миллионы людей сталкиваются с проблемой серьезного недоедания и голодной смерти. Зато на этой неделе в стране появился национальный «суперкар» — гоночный автомобиль , выпуск которого официальный представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид назвал честью для всей страны.

На днях публике в Кабуле, больше привыкшей к обтесанным пикапам, полным бородатых вооруженных людей, представили элегантный черный спортивный автомобиль, чей кузов, по словам создателей, был вдохновлен Bugatti. Правда, начинка авто оказалась куда скромнее — машину оснастили двигателем от Toyota Corolla .

Принц запаса Автомобиль Mada-9 Фото: соцсети

Работа над созданием модели, получившей название Mada-9, велась последние пять лет командой местных инженеров Кабульского института технического и профессионального обучения во главе с автодизайнером Мохаммадом Ризой Ахмади. Как заявил агентству Tolo News гордый создатель, он и его коллеги хотели показать, что Афганистан может ассоциироваться с чем-то еще, кроме войны и репрессий. В ближайшее время новинку афганского автопрома хотят провезти по всей стране (в которой, к слову, девочкам и женщинам запретили учиться), «чтобы донести ценность знаний до людей» .

А еще господин Ахмади выразил надежду, что сможет представить свое творение на выставке Doha EXPO в этом году в Катаре и в конечном итоге оснастить афганский спорткар электрическим двигателем.

Нам бы его проблемы

Если российских политиков, которые провели свой новогодний отпуск в Эмиратах, на этой неделе подвергли остракизму за любовь к роскошным путешествиям, то для кое-кого отправка в ОАЭ стала принудительной ссылкой.

На этой неделе испанская пресса разузнала, что племянника короля Испании Филиппа VI 24-летнего Фелипе Хуана Фройлана отправили пожить в Эмираты к дедушке — бывшему королю Хуану Карлосу, который отрекся от престола после коррупционного скандала и перебрался со своей солнечной родины в еще более жаркий Абу-Даби в августе 2020 года.

Принц запаса Фелипе Хуан Фройлан Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jack Abuin

Причина оказалась проста: Фройлан попросту достал королевскую семью своими скандальными выходками. Последней каплей терпения для матери — инфанты Елены — стала массовая драка в ноябре с его участием возле одного из ночных клубов Мадрида. Тогда друг королевского племянника получил удар ножом в предплечье. Сам Фройлан не пострадал, но вслед за возникшей в этой связи шумихой СМИ стали всё чаще вспоминать о прошлых похождениях молодого человека, нередко заканчивавшихся мордобоем и поножовщиной.

Решение матери сослать проблемного сына на ПМЖ к деду, как утверждается, ему не понравилось . Но делать оказалось нечего, и, скрепя сердце, молодой повеса улетел в ОАЭ без обратного билета. Впрочем, пресса подозревает, что на самом деле Фройлан всего лишь отправился поздравить дедушку с днем рождения (его отмечали 5 января) и вскоре вернется на родину.

Не рассчитали

В Египте предотвратили кражу, которую можно было бы назвать преступлением века за дерзость, если бы оно одновременно не было настолько же глупым. Воров поймали с поличным при попытке украсть ни много ни мало 10-тонную статую Рамзеса II в древнем городе Асуан на юге страны .

Для этого трое злоумышленников использовали подъемный кран. Но, как сообщается, самой статуи им показалось недостаточно — они пытались раскопать еще и древние ценности, которые могли скрываться под ней . Теперь незадачливым ворам грозит до 25 лет тюрьмы — такое наказание Уголовный кодекс страны предусматривает за правонарушения, связанные с незаконными раскопками.

Принц запаса Фото: Global Look Press/Cindy Miller Hopkins

За долгие десятилетия Египет лишился огромного числа древностей — как из-за мародеров, так и из-за расхищения предметов старины, вывезенных иностранными правительствами, которые колонизировали страну в прошлом. Но за последние десять лет Каиру удалось и многое вернуть — в общей сложности около 29 тыс. предметов старины, которые, как было установлено, попали за границу незаконным путем.

В погоне за мечтой

На прошлой неделе в Пакистане пропали две девочки-подростка родом из Карачи. На этой их, по счастью, нашли — в 1,2 тыс. км от родного дома в городе Лахор. Как выяснилось, их конечная цель находилась намного дальше — девочки 13 и 14 лет собирались каким-то образом добраться аж до Южной Кореи, чтобы лично встретиться с знаменитой группой BTS , ставшей иконой музыкального движения K-Pop.

«Накрыть» путешественниц, поставивших на уши не только своих родителей, но и всю округу, удалось благодаря дневнику одной из них — именно там был прописан план побега ради встречи с мечтой и первоначальный маршрут с расписанием поездов. А также имя еще одной потенциальной соучастницы, которая, однако, в итоге не рискнула принять участие в авантюре.

Принц запаса Группа BTS Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face

В последние годы K-Рop, ставший главной визитной карточкой южнокорейской мягкой силы, набрал огромную популярность и в Пакистане. В прошлом году в честь дня рождения одного из участников группы BTS Чон Чонгука фанаты даже украсили улицы двух пакистанских городов 150 цифровыми плакатами с добрыми пожеланиями и организовали медицинский лагерь имени певца.