В Афганистане представлен первый национальный суперкар Mada 9

Афганские инженеры из Кабульского профессионально-технического института показали первый национальный суперкар Mada 9 с двигателем Toyota Corolla. Об этом 11 января рассказало британское издание Daily Mail.

По информации газеты, над созданием автомобиля в течение пяти лет трудились 30 инженеров из Кабульского профессионально-технического института и предприятия Entop.

Издание подчеркнуло, что технические характеристики машины пока не раскрыты, а на что способен автомобиль на дороге, еще предстоит узнать — он запечатлен на всех кадрах в статике. Известно, что кузов Mada 9 изготовлен из легких композитных материалов, а в качестве силового агрегата выступает мотор от Toyota Corolla.

По информации газеты, Mada 9 скоро представят на тесты для оценки ходовых качеств. Изначально компания намерена выпустить автомобиль для внутреннего рынка, однако не исключает в будущем экспортные поставки Mada 9.

26 августа хорватская компания Rimac Automobili сообщила, что намерена выпустить гиперкар на электротяге, который разгонится до 96 км/ч менее чем за одну секунду. Матий Ренич, программный инженер компании Rimac Automobili, отметил, что сумасшедшая динамика — далеко не главное в автомобилях Rimac. В компании надеются, что самый быстрый суперкар должен стать одновременно комфортным и удобным при вождении.