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Rimac намерена выпустить один из самых быстрых гиперкаров на электротяге

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Фото: Rimac
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Хорватская компания Rimac Automobili намерена выпустить гиперкар на электротяге, который разгонится до 96 км/ч менее чем за 1 секунду. Пока самая быстрая модель Rimac способна достичь такой скорости за 1,85 секунды. Об этом 26 августа сообщил портал Motor.

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Скорости 60 миль в час или 96 км/час, не выходя по времени за 1 секунду на сегодня достигают сразу две машины. Rimac Nevera разгоняется за 1,85 секунды и еще один ультрабыстрый результат у топовой Tesla Model S Plaid. На таком электромобиле 96 км/час достигаются за 1,99 секунды.

Матий Ренич, программный инженер компании Rimac Automobili, отметил, что сумасшедшая динамика — далеко не главное в автомобилях Rimac, хотя в фирме гордятся достигнутыми цифрами. В компании расценивают трюк с ультрабыстрым разгоном до 100 километров в час как просто трюк. Там считают, что самый быстрый суперкар должен быть одновременно комфортным и удобным при вождении.

«Автомобиль — это очень сложное устройство, демонстрирующее, на что способны технологии будущего», — заявил инженер.

В начале августа 2022 года Rimac передала покупателю первый экземпляр 1914-сильного электрокара Nevera. Его владельцем стал экс-чемпион гонок «Формулы-1» Нико Росберг.

Такое же амбициозное обещание достичь скорости почти 100 км/час за 1 секунду дал в 2021 году глава Tesla Илон Маск, анонсируя работы над Tesla Roadster второго поколения. По оценке главы компании, в будущую рекордную машину планируют установить миниатюрные реактивные двигатели. С ними скорости 100 километров в час планируется достичь всего за 1,1 секунды. Дата появления нового Roadster до сих пор не озвучена.

10 августа новозеландская автокомпания Rodin Cars представила свой гиперкар для трековых гонок. Бензиновый автомобиль приводится в движение четырехлитровым V10 с двойным турбонаддувом мощностью 1159 л. с. Фирма намерена построить 27 экземпляров, первые появятся в 2023 году.

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