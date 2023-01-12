Зрители Fox News назвали ложью слова пресс-секретаря Байдена о секретных документах

Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, найденных в бывшем офисе американского президента Джо Байдена, раскритиковали зрители телеканала Fox News. Об этом стало известно в среду, 11 января.

«Как говорил сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них», — сказала представитель Белого дома на брифинге.

Подобное заявление Жан-Пьер зрители Fox News посчитали откровенной ложью гражданам США и выразили негодование в комментариях к YouTube-трансляции.

«Ложь за ложью и снова новая ложь. Было бы приятно видеть, что все в этой администрации будут привлечены к ответственности по полной программе», — написал пользователь с ником stitch7779.

«Эта женщина стоит там, лжет и ожидает, что мы в это поверим. Невероятно», — добавил Draco2199.

«Ну серьезно! Я не могу понять, как эта женщина может стоять день за днем и лгать без малейшего чувства вины!» — возмутился sharonkratochvil8610.

«Мне нравится, как дрожат ее глаза, когда она пытается придумать очередную дерзкую ложь», — иронично заметил пользователь _stars_at_nite_7184.

Кроме того, пользователи иронизировали по поводу доверия к президенту, выражали непонимание, что вообще делал Байден в статусе вице-президента с секретными документами и как они у него оказались. Но больше всего зрителей, как и журналистов на брифинге, интересовал вопрос, были ли в Белом доме какие-либо разговоры о найденных еще в ноябре 2022 года в аналитическом центре Penn Biden Center секретных документах.

Карин Жан-Пьер в ходе брифинга вступила в перепалку с корреспондентом CBS News Эдом О'Кифом, который недоумевал, что мешало президенту США раскрыть факт обнаружения секретных документов в его бывшем офисе до того, как их стал проверять минюст.

«Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас, так это то, что президент уже сказал всем вам. А именно: он был удивлен этим фактом. Он определенно, по-настоящему уважает процесс [обращения с документацией]. Когда дело доходит до секретных документов он очень серьезно относится к таким бумагам», — ответила пресс-секретарь Белого дома.

Накануне, 11 января, бывший вице-президент США Майк Пенс в эфире Fox News раскритиковал «двойные стандарты» в отношении минюста и СМИ к президенту страны после обнаружения секретных документов времен его пребывания на посту вице-президента. Он напомнил, что нечто подобное уже происходило в августа 2022 года в резиденции Дональда Трампа.

Об обнаружении в офисе Джо Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Следующим днем, 10 января, Джо Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе. Американский лидер даже удивился данной находке.

Тем не менее 11 января источник телеканала NBS News проинформировал об обнаружении второго пакета секретных документов, связанных с Байденом. Отмечается, что материалы были обнаружены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

Джо Байден был вице-президентом в администрации действовавшего на тот момент президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.