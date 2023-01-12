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Майк Пенс указал на двойные стандарты в деле о секретных документах Байдена

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza
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Бывший вице-президент США Майк Пенс в эфире Fox News 11 января раскритиковал «двойные стандарты» в отношении минюста и СМИ к президенту страны Джо Байдену после обнаружения некоторых секретных документов времен его пребывания на посту вице-президента.

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Этот инцидент Пенс сравнил с рейдом ФБР в резиденцию бывшего президента Дональда Трампа в августе 2022 года. Тогда политика упрекали в вывозе из Белого дома секретных документов, которые могут представлять угрозу для нацбезопасности, если попадут не в те руки. Пенс назвал действия ФБР против Трампа массовым превышением полномочий.

«Но теперь, когда мы создали этот стандарт, мы от него отказываемся, когда выяснилось, что у нынешнего президента США были секретные документы после ухода с поста [вице-президента]. Я думаю, что это просто... у меня нет слов. Это просто невероятно расстраивает меня», — сказал Пенс.

Республиканцы сравнили ситуацию с Байденом и документами с тем, как Трамп хранил сотни секретных бумаг в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В августе 2022 года агенты ФБР во время обыска изъяли около 300 документов с грифом секретности, в том числе некоторые с пометкой «совершенно секретно». Генеральный прокурор Меррик Гарланд лично санкционировал это.

В ноябре Гарланд назначил специального прокурора Джека Смита установить, нарушил ли Трамп федеральный закон, когда забрал секретные документы после ухода из Белого дома.

«Решение высшего руководства минюста выдать ордер на обыск в отношении бывшего президента США было неправильным. Это было превышение полномочий», — в очередной раз отметил Пенс.

Однако бывший вице-президент задался вопросом, почему Смиту, расследующему суть документов Трампа, не было поручено разобраться с документами Байдена.

«Меня это глубоко беспокоит. То, что они развязали сейчас, грозит обернуться против них самих. И готовность национальных СМИ просто отвернуться и не обращать внимание на Байдена, на разоблачения того, что, когда вице-президент Байден покинул свой пост, он также ушел с секретными документами, — это просто показывает вам то, о чем я уже говорил раньше. Если бы у них не было двойных стандартов, у них вообще их не было бы», — сказал он.

Об обнаружении в офисе Джо Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Следующим днем, 10 января, Джо Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе. Американский лидер даже удивился данной находке.

Тем не менее 11 января источник телеканала NBS News проинформировал об обнаружении второго пакета секретных документов, связанных с Байденом. Отмечается, что материалы были обнаружены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

Джо Байден был вице-президентом в администрации действовавшего на тот момент президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

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