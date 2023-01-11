Палата представителей США потребовала проверить деловые операции Байдена

Председатель комитета палаты представителей США по надзору и подотчетности Джеймс Комер потребовал от министра финансов страны Джанет Йеллен предоставить информацию о подозрительных деловых операциях американского лидера Джо Байдена и его семьи. Об этом 11 января сообщается на сайте комитета.

По словам Комера, граждане США должны знать, насколько Байден причастен к незаконным сделкам своей семьи и угрожает ли это национальной безопасности. Он назвал данное расследование приоритетным и призвал к ответу нескольких бывших руководителей Twitter, которые отвечали за цензуру репортажей New York Post о преступлениях семьи президента.

«В течение многих лет семья Байденов торговала влиянием и доступом по всему миру в корыстных целях, часто за счет интересов нашей страны», — заявляет член палаты представителей.

3 января британское издание Daily Mail со ссылкой на юриста из штата Колорадо Кевина Эванса заявило, что министерство юстиции США скрывает не менее 400 страниц конфиденциальных документов, которые подтверждают связь Джима и Хантера Байденов с Китаем, Россией и Украиной.

До этого, 29 декабря, бывший президент страны Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов в том, что оно замалчивало неудобные сведения о сыне Джо Байдена перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

В декабре предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о том, что американское правительство заплатило компании миллионы долларов, чтобы скрыть информацию о Хантере Байдене.

Сына главы США подозревают в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.