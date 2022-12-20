Маск рассказал о крупных суммах от властей США за цензуру в Twitter

Предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск 20 декабря сообщил о том, что американские власти заплатили компании миллионы долларов за сокрытие сведений о ноутбуке сына президента США Хантера Байдена.

«Правительство заплатило Twitter миллионы долларов, чтобы скрыть информацию от общественности», — написал бизнесмен в своей странице в социальной сети.

Ранее, 14 декабря, создатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси заявил о том, что из-за его решений компания стала сильно подвержена государственной и корпоративной цензуре. Дорси также добавил, что еще одной ошибкой было вложение ресурсов в разработку инструментов управления дискурсом, вместо того чтобы разрабатывать инструменты, которые помогли бы пользователям социальной сети настроить ее под себя.

До этого, 3 декабря, Маск и журналист Мэтт Таибби опубликовали в Twitter серию постов с разоблачением инцидента с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена, а также обнародовали факты применения функций Twitter в политических интересах после изучения внутренних документов соцсети.

В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке Хантера. Переписки подтверждают, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.