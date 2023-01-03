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В США заявили о сокрытии минюстом данных о сделках сына и брата Байдена

Daily Mail: минюст США скрывает документы о сделках сына и брата Байдена с КНР и Россией
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP
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Министерство юстиции США скрывает не менее 400 страниц конфиденциальных документов, которые свидетельствуют о связях сына и брата президента США Джо Байдена Хантера и Джима с Китаем, Россией и Украиной. Об этом в понедельник, 2 декабря, написал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на юриста из штата Колорадо Кевина Эванса.

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По его словам, он подал в суд на американский минюст еще в мае 2022 года, когда ведомство отказало в предоставлении ему доступа к «потенциально важным» документам. Юрист подчеркнул, что отказ ему в доступе к данным противоречит американскому закону о свободе информации, чем только подтверждает важность запрошенных файлов.

Более того, юристы ведомства пытаются уйти от прямых ответов на вопрос насчет данных документов, объясняя, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» запрашиваемую информацию.

Ранее, 29 декабря, экс-президент США Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) США в сокрытии сведений о Хантере Байдене незадолго до президентских выборов 2020 года.

До этого, 3 декабря, американский предприниматель Илон Маск и журналист Мэтт Таибби опубликовали в Twitter внутренние документы компании, в которых содержится информация об инциденте с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала разоблачение Байдена-младшего, используя информацию, найденную в секретных письмах на его ноутбуке. Однако Twitter принял меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что эта информация может быть «небезопасной».

В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой The New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке сына Байдена. Переписки подтверждают, что он использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.

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