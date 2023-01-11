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Зеленский призвал Запад не жалеть танков для Украины

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Фото: Global Look Press/U.S. Army
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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад не жалеть танков для Киева. Также он отметил, что Украина ожидает от западных партнеров новых совместных решений.

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«Мы ожидаем общего решения, одно государство [танками] Leopard нам не может помочь», — сказал он 11 января в ходе пресс-конференции во Львове.

На этой же пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда заявил о желании передать Украине роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции.

Ранее в среду правительство Великобритании подтвердило свое намерение передать украинской стороне танки. Британский премьер-министр Риши Сунак поручил главе министерства обороны Бену Уоллесу обсудить с союзниками в ближайшие недели дальнейшие действия, а также помощь Украине, в том числе поставки танков.

10 января экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор заявил о страхе Штатов и ФРГ передавать Украине танки Abrams и Leopard 2. Страны опасаются захвата танков российской армией в боях с терпящими крах ВСУ. По словам Макгрегора, если и поставлять Украине танки, то либо немецкие, либо американские, а не два вида сразу, чтобы облегчить Киеву процедуру обслуживания и замены деталей на боевых машинах.

В тот же день Politico рассказало о давлении Франции и Польши на ФРГ в вопросе поставок танков ВСУ. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись», отметил источник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января подчеркнул, что отправка оружия Украине западными странами не изменит ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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