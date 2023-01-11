Зеленский призвал Запад не жалеть танков для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад не жалеть танков для Киева. Также он отметил, что Украина ожидает от западных партнеров новых совместных решений.

«Мы ожидаем общего решения, одно государство [танками] Leopard нам не может помочь», — сказал он 11 января в ходе пресс-конференции во Львове.

На этой же пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда заявил о желании передать Украине роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции.

Ранее в среду правительство Великобритании подтвердило свое намерение передать украинской стороне танки. Британский премьер-министр Риши Сунак поручил главе министерства обороны Бену Уоллесу обсудить с союзниками в ближайшие недели дальнейшие действия, а также помощь Украине, в том числе поставки танков.

10 января экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор заявил о страхе Штатов и ФРГ передавать Украине танки Abrams и Leopard 2. Страны опасаются захвата танков российской армией в боях с терпящими крах ВСУ. По словам Макгрегора, если и поставлять Украине танки, то либо немецкие, либо американские, а не два вида сразу, чтобы облегчить Киеву процедуру обслуживания и замены деталей на боевых машинах.

В тот же день Politico рассказало о давлении Франции и Польши на ФРГ в вопросе поставок танков ВСУ. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись», отметил источник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января подчеркнул, что отправка оружия Украине западными странами не изменит ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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