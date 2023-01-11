В Верховной раде посчитали расходы жителей стран Запада на поддержку Украины

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев посчитал, сколько денег потратил каждый житель западных стран на поддержку Киева. О своих выводах он сообщил 11 января в личном Telegram-канале.

«Каждый эстонец заплатил за победу Украины €255; каждый американец — €184; каждый латвиец €178, а каждый поляк — €80», — написал он.

Гетманцев подчеркнул, что самую большую цену платят украинцы и добавил, что деньги — тоже вид вооружения.

11 января сенат Италии поддержал декрет о продолжении поставок оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца текущего года. До этого, 8 января, МИД страны сообщал о подготовке нового пакета военной помощи Киеву.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили рекордные $3 млрд на поддержку Украины. Поставки будут включать боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

В декабре американский президент Джо Байден подписал годовой бюджет на 2023 финансовый год объемом на $1,7 трлн, из которых $44,9 млрд пойдут на помощь Киеву.

Западные страны увеличили поставки вооружений на Украину после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе.

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