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«Союз МС-22» вернется на Землю спустя одну-две недели после прибытия замены

Роскосмос: «Союз МС-22» отстыкуют и приземлят спустя одну-две недели после прибытия «Союза МС-23»
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Фото: Роскосмос
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Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыкуют и приземлят спустя одну-две недели после прибытия корабля «Союз МС-23» к МКС. Об этом в среду, 11 января, заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

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«Мы ожидаем, что подготовим и отправим на Землю «Союз» спустя неделю-две после прибытия нового «Союза»», — сказал он в ходе пресс-конференции NASA.

Крикалев добавил, что посадка корабля запланирована в штатном районе на территории Казахстана.

Он также сообщил, что, по данным медицинской комиссии, состояние здоровья экипажа хорошее, космонавты готовы пробыть на МКС дольше запланированного времени.

«В экстренном случае, при крайнем риске, нам придется использовать этот «Союз» для возвращения экипажа на Землю. Но вместе с нашими коллегами из NASA мы изучаем, как можно снизить этот риск — может быть, переместить хотя бы одного члена экипажа на Crew Dragon», — пояснил Крикалев.

По его словам, миссия экипажа «Союз МС-22» на МКС будет продлена на несколько месяцев.

Как заявил в ходе конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано, представители NASA согласны с выводами специалистов «Роскосмоса» о том, что радиатор системы охлаждения «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Также в среду глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме. Он отметил, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио, скорее всего, вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23», который будет запущен к Международной космической станции (МКС) 20 февраля в беспилотном режиме.

О повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря 2022 года. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

Позднее, 29 декабря, представитель американского космического агентства Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов NASA и «Роскосмоса» изучает варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22».

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