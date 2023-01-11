Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» продлят на несколько месяцев

Миссия экипажа «Союз МС-22» на Международной космической станции (МКС) будет продлена на несколько месяцев. Об этом сообщил в среду, 11 января, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в ходе телеконференции NASA.

«Поскольку планируется прибытие нового корабля, следующая замена экипажей предполагается через полгода, мы, вероятно, продлим срок работы 68-й экспедиции на борту станции еще на несколько месяцев», — заявил Крикалев.

По его словам, состояние здоровья экипажа оценивается как хорошее.

В свою очередь, руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в ходе этой же конференции заявил, что представители NASA согласны с выводами специалистов «Роскосмоса» о том, что радиатор системы охлаждения «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

«Мы намерены получить дополнительные снимки, но к настоящему моменту мы согласны с «Роскосмосом», — отметил Монталбано.

Ранее в этот же день глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме. Он отметил, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио, скорее всего, вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23», который будет запущен к Международной космической станции (МКС) 20 февраля в беспилотном режиме.

О повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря 2022 года. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

После этого, 29 декабря, представитель американского космического агентства Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов NASA и «Роскосмоса» изучает варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22».