Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Фортуна»: Искусство побеждать» 18+

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Джейсон Стейтем, Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Багзи Мэлоун, Кэри Элвес, Эдди Марсан

Элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна» получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону — судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.

С 12 января в прокате

«Нулевой пациент» 16+

Фото: Продюсерская компания «Среда»

Режиссеры: Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. В ролях: Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Павел Майков, Евгений Стычкин, Елизавета Шакира, Виктория Агалакова и другие

Фильм о первой крупной вспышке ВИЧ в Советском Союзе. 1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов вирус иммунодефицита. Старшие коллеги не верят, поэтому он тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждаются, к делу подключается специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни Дмитрий Гончаров. Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых — а возможно, и всей страны — зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

С 16 января, 21:45, Первый канал

«Умка в кино» 0+

Фото: Союзмультфильм

Режиссер: Татьяна Киселева, Даниил Воропай, Татьяна Викулина. Роли озвучили: Алексей Костричкин, Екатерина Усачева, Александра Бейлерян, Лариса Брохман, Элиза Мартиросова

Друг Умки, мальчик Тайкэ, вырос и стал настоящим шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком, озорной полярной волчицей Ильмой, дружелюбной нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком.

С 13 января в прокате.

Театр

«Багровый остров» 16+

Фото: Театр имени Пушкина

Режиссеры: Евгений Писарев, Федор Лёвин. В ролях: В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков, Владимир Григорьев, Алексей Воропанов, Валерия Ёлкина

Премьера постановки по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссеру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актеры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. И от мнения цензора зависит не только судьба спектакля.

12 января, 19:00, Театр Пушкина

«Бал-маскарад» 16+

Фото: Музыкальный театр «Геликон-опера»

Режиссер: Дмитрий Бертман. В ролях: Елена Михайленко, Ольга Щеглова, Шота Чибиров, Иван Гынгазов, Михаил Никаноров, Константин Бржинский, Лариса Костюк и другие

Оперу Верди Дмитрий Бертман поставил сделав акцент двух страстях — власти и любви. В ней есть все, что может привлечь современного зрителя: захватывающий сюжет, богатство и выразительность вокальных партий, блеск оркестра, мастерство построения ансамблей. Убийство на балу в 1792 году шведского короля Густава III послужило сюжетом сразу для нескольких мелодрам. По сюжету одной из них композитор сам написал сценарий, а автором либретто стал венецианский литератор Антонио Сомма. При жизни Верди опера подверглась цензуре. Авторам пришлось изменить сюжет, и короля Густава сменил мифический губернатор Бостона, а его убийцу – секретарь губернатора.

12, 14 января, 19:00, 15 января, 16:00, «Геликон-опера»

«Староновогодний кабачок» 16+

Фото: Театр сатиры

Режиссер: Антон Буглак. В ролях: Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Зоя Зелинская, Наталья Селезнева, Светлана Рябова, Валентина Шарыкина, Наталия Фекленко, Нина Корниенко

Праздничный вечер отсылает зрителей к легендарной юмористической передаче «Кабачок 13 стульев» с участием звезд Театра сатиры. Нынешняя шоу-программа построена на «кавер-версиях» песен из любимых фильмов: «Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром». Они прозвучат в исполнении актеров театра.

На сцене будет танцевальная феерия, добрый новогодний юмор и сюрпризы.

12, 13 января, 19:00, Театр сатиры

«Спасите Лёньку!!!» 16+

Фото: театр «Человек»

Режиссер: Владимир Скворцов. В ролях: Татьяна Ивановская, Елена Лотова, Ольга Соколовская, Дмитрий Филиппов, Артем Анашкин

Премьера спектакля по пьесе Малики Икрамовой «Спасите Леньку!!!» Неожиданный текст, способный удивить уже на уровне мест действия, происходящего параллельно в зимнем блокадном Ленинграде и в жаркой сказочной Африке. На равных с актерами в спектакле работают куклы. Они буквально «эволюционируют», проходя этапы развития от элементарных перчаточных «Би - ба - бо» до сложнейших марионеток. Режиссер называет свою работу «Сотворение мира без антракта».

14 января, 20:00, театр «Человек»

«Космос» 18+

Фото: МХТ имени Чехова/Екатерина Цветкова

Режиссер: Нина Григорьева. В ролях: Евгения Добровольская, Авангард Леонтьев, Янина Колесниченко, Олег Гаас, Денис Парамонов, Алена Хованская, Армэн Арушанян, Дарья Трухина

Премьера спектакля по одноименной смешной пьесе Александра Житковского про несмешную жизнь. Главная героиня — учительница английского языка Татьяна, она живет в маленьком городке Бугульме и преподает в той же школе, в которой училась. Жизнь ее безрадостна и пуста — муж давно погиб, сын вырос и отдалился. И вдруг появляется призрачная надежда на счастье: в новостях сообщают, что в город детства приезжает одноклассник Татьяны, знаменитый летчик-космонавт. И, конечно, он зайдет в родную школу.

17, 18 января, 19:00, МХТ имени Чехова, Новая сцена

«Гадкий утенок» 6+

Фото: Театр кукол имени Образцова

Режиссер: Борис Константинов. Исполнители: Юлия Бобровская, Артур Арутюнов

Историю гадкого утенка в спектакле рассказывает веселая птичница, помогая своему любимому питомцу преодолеть все препятствия и превратиться в прекрасного гордого лебедя. Герой сказки Андерсена родился жарким летним днем среди оравы утят, таких желтеньких и хорошеньких, только он получился серый, нелепый — и всякий на птичьем дворе потешался над ним. Бедный малыш просто не знал куда деваться от насмешек и щипков и однажды сбежал со двора.

17 января, 12:00, Театр кукол имени Образцова

Выставки

Выставка-путешествие «Балабанов» 12+

Фото: Кинокомпания СТВ

Первая выставка-ретроспектива, объединяющая все фильмы режиссера. Наряду с громкими «Брат», «Груз 200», «Жмурки», «Я тоже хочу» показаны и ученические работы для Свердловской студии документального кино, короткометражки. А еще черновики сценариев и наброски идей, которые Алексею Балабанову не удалось реализовать. Кульминация выставки — раздел, посвящённый дилогии «Брат» и культовому образу Данилы Багрова. Аудиогид выставки записан братьями Петром и Федором Балабановыми.

До 15 февраля, Севкабель Порт (Санкт-Петербург)

«Станиславский. Начало» 6+

Фото: ТАСС Режиссер, актер, основатель МХАТ имени Чехова Константин Сергеевич Станиславский

Выставкой Музея МХАТ начинается юбилейный год большой семьи Художественного театра. Ему в этом году исполняется 125 лет. Школе-студии МХАТ — 80, а музею — 100 лет. Эта же экспозиция посвящена к 160-летию со дня рождения основателя Константина Станиславского, которое отмечают 17 января.

Выставка расскажет об актерской и режиссерской деятельности в период до основания МХАТ. Посетители увидят фотографии, костюмы, личные вещи, бутафорию, афиши, программки и макеты спектаклей. Многие предметы сохранились благодаря Станиславскому, который с ранней юности собирал свой архив.

С 18 января по 27 марта, Зеленое фойе МХТ имени Чехова

«Книжная полка Михаила Булгакова» 6+

Фото: Влада Волкова

Музей М.А. Булгакова и Дом Гоголя открыли новую выставку, посвященную книгам, которые читал Михаил Булгаков и которые серьезно повлияли на его творчество. Пространство разбито по темам и хронологии. В начале — Сервантес, Диккенс, Гете — прочитанные писателем в детстве. Они продолжали влиять на Булгакова до конца его дней. Три следующих зала — последовательный рассказ о Гоголе, Толстом и Пушкине — главных литературных учителях автора «Мастера и Маргариты», ставших также героями его же сочинений. В этом разделе, кроме книг, представлены редкие фотографии, письма, документы, живопись и графика.

До 16 марта, Арт-пространстве «Новое крыло» Дома Гоголя

«Незабытые герои» 6+

Фото: Музей Победы

Новую экспозицию подготовили школьные музеи Москвы и Санкт-Петербурга. В нее вошли документы, фотографии, награды, обмундирование, личные вещи жителей осажденного города и участников прорыва блокады, а также других сражений Великой Отечественной.

Выставка также посвящена роли Балтийского флота в обороне северной столицы. Гости узнают о военном корреспонденте, редакторе многотиражки бригады подводных лодок Александре Кроне. Предметы, рассказывающие об одной из самых известных подводных лодок — «С-13». А также о командире судна, капитане 3-го ранга легендарном Александре Маринеско.

До 27 января, Музей Победы.

Цирк

«Заколдованная» 0+

Фото: Большой Московский цирк

Это история о силе, чести и непоколебимости викингов, основанная на скандинавских сагах и легендах. Главным героям приходится сталкиваться с практически непреодолимыми испытаниями и принимать сложные решения в ситуациях, где, казалось бы, ничего невозможно изменить. Это спектакль о желании спасти своих близких всеми силами и доступными средствами, о том, что любая задача разрешима, если цель доблестная и искренняя, и о сложном моральном выборе, который ежедневно встает перед каждым из нас. В программе — акробатические номера, тигры, лошади, слоны, удавы. Ну и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. В программе заняты: Стефания и Глория Запашные, Вероника, Анастасия, Андрей Дементьевы-Корниловы, Марина Руденко, Артем Бобцов, Екатерина Дементьева.

13 января, 19:00, 14, 15 января, 10:00, 13:00, 17:00, Большой Московский цирк

Концерты

«Старый Новый год с Денисом Мацуевым» 6+

Фото: Пресс-служба «Прогрессив классик»

По традиции в преддверии Старого Нового года народный артист России Денис Мацуев представит праздничную концертную программу. Музыкант исполнит Первый и Второй концерты для фортепиано Сергея Рахманинова. Пианист выступит в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Этот вечер откроет серию концертов Дениса Мацуева, посвященных юбилею гениального классика. В 2023 году весь мир будет праздновать 150-летие со дня рождения Рахманинова.

13 января, 19:00, Crocus City Hall

«Музыкальный зоопарк» 0+

Фото: Елена Кравченко

Концерт для детей и взрослых. В программе: музыка из балета Чайковского «Лебединое озеро», «Карнавал животных» Сен-Санса. Эту «зоологическую фантазию» автор задумал как шуточное произведение. С помощью различных композиторских приемов в музыке изображены рычание льва, кудахтанье кур, неповоротливый слон, черепахи и другие животные. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Татьяна Чистякова (фортепиано), Алексей Кудряшов (фортепиано), Анастасия Кускашева (скрипка), Светлана Безотосная (скрипка), Мария Лукьяшина (альт), Анна Звонникова (виолончель), Андрей Никитин (контрабас), Ольга Бендицкая (флейта), Валентин Азаренков (кларнет), Елисей Дрегалин (ударные инструменты). Ведущая — Анна Митякина.

14 января, 13:00, Дом Музыки

«Севильский цирюльник» 6+

Фото: Концертный зал имени П. И. Чайковского

Прославленный коллектив La voce strumentale, дирижер Дмитрий Синьковский, солисты и хор Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина на сцене Зала Чайковского исполнят оперу Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Партию Фигаро исполнит Тигрий Бажакин. В роли Розины выступит восходящая звезда оперной сцены Яна Дьякова. Тенор Ярослав Абаимов, исполнит партию Графа Альмавивы, а Гарри Агаджанян — дона Базилио. Этим исполнением вечной классики столичная филармония открывает свой абонемент «Оперы» в 2023 году.

15 января, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского

«Орган в зеркале эпох» 6+

Фото: Большой зал Консерватории Лука Гаделия

Сольный концерт органиста Луки Гаделия. Публика услышит сочинения зарубежных композиторов XVIII — XX столетий: Баха, Генделя, Видора, Гильмана. Также музыкант выступит в дуэте с лауреатом международных конкурсов сопрано Кристиной Эшба и Камерным хором Московской консерватории под управлением Александра Соловьева.

17 января, 19:00, Большой зал Консерватории

Фестивали и конкурсы

XI Международный юношеский конкурс имени П.И.Чайковского 0+

Фото: пресс-служба XI Международного юношеского конкурса имени П.И.Чайковского

128 музыкантов из 14 стран приняли участие в конкурсе. В финал прошли 27 лучших из России, Китая, Республики Корея и США. 9 и 11 января выступили виолончелисты и скрипачи, 12 января назовут фаворита среди пианистов. А 14 января состоится торжественное награждение и Гала-концерт, в котором примут участие члены жюри: народный артист РФ Сергей Ролдугин (виолончель), народный артист Казахстана Айман Мусахаджаева (скрипка), Фредди Кэмпф (Великобритания, фортепиано), заслуженный артист РФ Алексей Васильев (виолончель), заслуженная артистка Узбекистана Сайёра Гафурова (фортепиано), Юджин Каваи (Япония, скрипка), Суах Е (Корея, фортепиано).

12 января, 14:00, 14 января, 18:00, Большой зал Московской консерватории (Москва)

I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава 6+

Фото: пресс-служба I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава Хибла Герзмава

Конкурс откроется торжественным гала-концертом 12 января с участием звезд классической сцены — Ильдара Абдразакова, Екатерины Мечетиной, Георги Смилевски, Екатерины Ганелиной. Он пройдет в сопровождении оркестра МАМТ за дирижерским пультом — народный артист России Феликс Коробов. В конкурсе примут участие более 50 музыкантов из России, Китая, Бразилии, Франции, Монголии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, ЮАР, Армении и Беларуси. Церемония награждения лауреатов и заключительный гала-концерт состоятся 22 января.

С 12 по 22 января, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко