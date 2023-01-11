Барокамеру установили в больнице скорой медпомощи в Липецке

В липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1 установили барокамеру для лечения пациентов с помощью кислорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое оборудование предназначено для пациентов с отравлением угарным и углекислым газами, пожарным дымом. Метод его работы основан на воздействии чистого кислорода на организм.

Современный аппарат позволяет следить за состоянием человека, находящегося внутри. Также он оснащен системой громкой связи для общения медика с пациентом во время сеанса.

Как отмечает LipetskMedia, такого оборудования в больнице скорой медпомощи ранее не было.

В конце декабря большую партию новой медтехники получила глазовская межрайонная больница в Удмуртской Республике. Общая стоимость оборудования составила более 80 млн рублей.