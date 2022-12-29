Новая медтехника поступила в Глазовскую больницу в Удмуртии

Глазовская межрайонная больница в Удмуртской Республике получила большую партию новой медтехники. Об этом глава Глазова Сергей Коновалов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В медучреждение поступили 15 единиц оборудования. В их числе аппараты искусственной вентиляции легких, аппарат УЗИ экспертного класса для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, передвижной рентген-аппарат, видеоколоноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскоп, холтеры, гемоанализатор, пишет Udm-info.ru.

Общая стоимость оборудования составила более 80 млн рублей. В дальнейшем в больнице планируют сделать капитальный ремонт и полностью переоборудовать стационар, включая внешний вид, техническое оснащение и маршрутизацию.

Как уточняет ИА «Сусанин», стоимость масштабного обновления предварительно составляет 2 млрд рублей. Глазов при помощи главы Удмуртии Александра Бречалова рассчитывает попасть в федеральную адресную программу для реализации планов.