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Заводы IKEA в России продадут до начала июля

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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IKEA намерена закрыть сделку по продаже своих заводов в России уже в первой половине 2023 года. Об этом «Известиям» 11 января рассказали в международном подразделении компании.

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«Наша цель — завершить продажу в первой половине 2023 года. Согласно правилам и положениям, сделка подлежит согласованию с правительством», — отметили там.

В компании отказались уточнять, кто сейчас претендует на ее активы, — несколько заводов в РФ. Вначале года губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что до конца марта может быть закрыта сделка по продаже одной из фабрик, которая расположена в регионе.

Шведская компания приостановила работу торговых точек в России 4 марта 2022 года. В середине июня в IKEA объявили сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала.

9 ноября председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов сообщил, что группа АФК «Система» рассматривает возможность приобрести российские активы IKEA. 23 ноября в международной команде шведской компании по отраслевым коммуникациям заявили, что IKEA должна будет получить одобрение властей России после того, как договорится с покупателями заводов.

Позже, 16 декабря, органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов рассказал, что компания дала гарантии сотрудникам российских предприятий по сохранению рабочих мест на ближайшие 12 месяцев.

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