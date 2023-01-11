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В «Роскосмосе» назвали окончательную причину повреждения «Союза МС-22»

«Роскосмос»: экспериментально доказано, что радиатор «Союза МС-22» повредил метеороид
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Фото: NASA
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Повреждение радиатора космического корабля «Союз МС-22» произошло в результате удара метеороида. Об этом заявили 11 января в госкорпорации «Роскосмос».

Там указали, что версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается.

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«Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 мм», — говорится в заявлении главы «Роскосмоса», размещенном в Telegram-канале госкорпорации.

Также специалисты пришли к заключению, что «Союз МС-22» будет спускаться на Землю без экипажа.

О повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря 2022 года. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

В конце того же месяца представитель NASA Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов изучает варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после ЧП на корабле.

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