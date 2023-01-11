Около 12% владельцев таксопарков задумались о ликвидации бизнеса

Около 12% владельцев таксопарков России задумались о ликвидации бизнеса. «Известия» выяснили, в чем причина убыточности. Основной проблемой для отрасли в 2022 году стал уход западных автопроизводителей из страны, передает телеканал «Известия». С отсутствием или дороговизной автозапчастей столкнулся 81% перевозчиков. При этом программа помощи по обновлению автопарков действует только в Москве.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.