В Дагестане за ночь выпало аномальное количество снега

Аномальное количество снега выпало за ночь в самом южном регионе страны — Дагестане. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал 11 января об обстановке в республике.

«Посмотрите, сколько снега выпало! Такого в Дагестане не было уже очень давно», — сказал он.

Журналист замерил снежный покров линейкой — 25 см. Такого количества снега местные жители не видели уже несколько последних десятилетий. По словам Магомедова, из-за снежного апокалипсиса в республике парализованы дороги, машины стоят в пробках. Кроме того, в некоторых районах Махачкалы даже отключают свет.

Аномальный снегопад сопровождает и сильным ветром. Корреспондент отметил, что к обеду синоптики и вовсе обещают шторм.

Редкое явление наблюдали и жители египетской провинции Шаркия. 9 января там выпал снег. В социальных сетях местное население и гости Египта делились фото и видео покрытых ледяной коркой шоссе.