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Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer

Sky News: Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer
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Фото: flickr.com/shapenato
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Власти Швеции намерены поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом во вторник, 10 января, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма.

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Как передает телеканал, Билльстрём, выступая перед журналистами, заявил, что Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада и Швеция должна внести свой вклад.

Отмечается, что министр подтвердил решение о поставках установок Archer.

«Вопрос не в том, должны ли мы это отправить, а в том, когда мы это отправим», — приводит телеканал его слова.

Ранее, 12 декабря, министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель сообщил, что правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (около $58 млн) на оказание помощи Украине. Тогда же глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что выделенный страной пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего. По его словам, в этом пакете Киеву предоставляются средства противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасы для еще одного вида ПВО.

В конце ноября Швеция поставила на Украину более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму $9,63 млн. 17 ноября парламент Швеции (риксдаг) выделил пакет военной помощи Киеву на сумму свыше $280 млн. В него вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), квалифицированные боекомплекты, а также боевые бронированные машины и личное снаряжение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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